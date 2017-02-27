Владимирские физики собрались разобрать кота на атомы

1 марта в мире отмечается Международный день кошек, а во Владимире пройдет научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы». Темой встречи станут наши всеобщие усатые-полосатые любимцы. Среди участников проекта – кандидат ветеринарных наук и президент Центра животных «Валента» Валентина Сокова. Она расскажет о кошачьей психологии, особенностях характера разных пород и о том, как домашние питомцы влияют на нас и наших детей.

Доцент кафедры физики и прикладной математики ВлГУ Игорь Честнов поведает о самых интересных «кошачьих» парадоксах физики – таких, как кот Шредингера и Чеширский кот (да, придуманный Льюисом Кэрролом персонаж действительно существует – и радует квантовых механиков).

Специальным гостем ток-шоу станет Илья Кабанов, главный редактор научно-популярного журнала «Реактор». Темой его выступления станут космические кошки и другие животные на орбите (здесь в приоритете собаки – но разве это не лучшее доказательство, что кошки умнее). Зрители смогут задать участникам любые вопросы.

Разбирать кота на атомы начнут 1 марта в 18.00 в кафе «Мятная сова» (ул. Б.Московская, 14). Ток-шоу пройдет в рамках цикла «Научные встречи. Сделано у нас», который проводит владимирский информационный центр по атомной энергетике.

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