В праздники во Владимирской области горели три дома

Длинные праздничные выходные оказалась жаркими в прямом смысле слова. Владимирские спасатели трижды выезжали тушить жилые дома.

Так, в минувшую субботу вечером загорелся частный дом в микрорайоне Пиганово, на улице Центральная. Чтобы ликвидировать пожар, спасателям потребовалось менее получаса. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров, – отмечают в региональном МЧС.

Рано утром в воскресенье загорелся частный дом в Александровском районе, в поселке Новинки. Спустя час пожар площадью 80 квадратных метров был потушен.

В это же время пожар произошёл и в Селивановском районе, в населённом пункте Хвосцово. Здесь спасателям также потребовался час, чтобы ликвидировать огонь. Во всех трёх случаях обошлось без пострадавших. Причины ЧП выясняются.