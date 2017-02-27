Многодетной матери грозит срок за наркотики

В Киржаче сотрудниками правоохранительных органов задержаны пять местных жителей, а также житель Карабаново. Все они причастны к незаконному обороту наркотических средств.

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Примечательно, что одна из подозреваемых – многодетная мать. Она была задержана правоохранителями 14 февраля, у женщины был изъят пакет с героином общей массой 5,731 грамма. Наркотик предназначался для дальнейшей расфасовки и реализации.

Подозреваемая в незаконном хранении героина заключена под стражу. Сообщается, что ранее за подобное преступление она уже привлекалась к уголовной ответственности .

В этот же день по подозрению в хранении героина в крупном размере на территории Киржачского района полицейскими были задержаны еще пять человек. Общая масса изъятого наркотического средства превысила 18 граммов.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по статье “Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере” возбуждены  уголовные дела.

Фото: http://medialenta.ru/s/HbTb6HQ

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