Многодетной матери грозит срок за наркотики

Примечательно, что одна из подозреваемых – многодетная мать. Она была задержана правоохранителями 14 февраля, у женщины был изъят пакет с героином общей массой 5,731 грамма. Наркотик предназначался для дальнейшей расфасовки и реализации.
Подозреваемая в незаконном хранении героина заключена под стражу. Сообщается, что ранее за подобное преступление она уже привлекалась к уголовной ответственности .
В этот же день по подозрению в хранении героина в крупном размере на территории Киржачского района полицейскими были задержаны еще пять человек. Общая масса изъятого наркотического средства превысила 18 граммов.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по статье “Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере” возбуждены уголовные дела.
Фото: http://medialenta.ru/s/HbTb6HQ
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.