Группа ВТБ стала титульным партнером 2017 FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ

Василий Титов, первый заместитель президента и председатель правления ВТБ: «Право быть титульным спонсором столь масштабного международного проекта открывает новые перспективы как для Группы ВТБ, так и для российского этапа чемпионата мира Формулы 1. Уверен, что наше сотрудничество станет примером эффективного спонсорства в сфере автоспорта для множества компаний. Ждем всех в Сочи 28-30 апреля на 2017 FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ».

Елена Зарицкая, генеральный директор НАО «Центр «Омега», промоутера FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ: «Мы рады, что Гран-при России Формулы 1 получил поддержку ВТБ, ведущей финансовой группы нашей страны. Как компания-собственник Сочи Автодрома мы хотели бы поприветствовать ВТБ в качестве титульного партнера».

Сергей Воробьев, глава проекта, промоутер FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ: «FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ – не только потрясающее мероприятие для посещения с целью получения эмоций от спортивной высокотехнологичной борьбы и широкого спектра развлечений, но и деловая площадка высочайшего уровня. Благодарим Берни Экклстоуна за необходимые решения для развития этих партнерских отношений и рассчитываем на продолжение продуктивной совместной работы с новым руководством Формулы 1».

Исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри: «Мы рады приветствовать в числе партнеров Формулы 1 ВТБ, который стал Титульным Партнером FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ. Поддержка российского этапа со стороны ВТБ еще больше будет способствовать общему успеху мероприятия. Мы надеемся, что этот опыт сотрудничества станет первым шагом на пути к длительному и успешному партнерству».