В Муроме Марию Ивановну после «белой магии» посадят на «черную скамью»

Как сообщает областная прокуратура, зам. муромского городского прокурора утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении Веры Пендонен, обвиняемой в совершении 7 преступлений, связанных с мошенничеством.

Следствием установлено, что в начале февраля 2015 года эта женщина, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение хищений имущества граждан путем обмана, под предлогом оказания услуг с использованием методов нетрадиционной медицины и магии, прибыла в город Муром, где арендовала квартиру.

Для привлечения потенциальных клиентов она распространяла о себе информацию, как о знаменитой целительнице, оказывающей помощь в решении любых личных проблем. Схема была простой: при первом приеме «ворожея» сообщала, что использует нетрадиционные методы лечения и так называемые приемы «белой магии». Пендонен представлялась клиентам «Марией Ивановной», предъявляя заранее изготовленные визитные карточки.

В ходе первой встречи дама сочувственно выслушивала рассказы граждан, обещала им гарантированную помощь, входила в доверие, затем проводила различные манипуляции с водой и свечами, демонстрируя способности в «практической магии», после чего назначала платные сеансы различной стоимостью в зависимости от проблемы, с которой обращались потерпевшие.

С целью якобы скорейшего решения той или иной ситуации, «целительница» предлагала своим клиентам так называемое очищение. Для совершения данного обряда требовала от граждан различные суммы денег, ювелирные украшения и другие дорогостоящие вещи, которыми они пользовались. Эти вещи и ценности должны были пройти процедуру «очищения» и «зарядки», после чего, как уверяла женщина, она вернет их законным владельцам. Однако те свое добро так и не увидели.

По уголовному делу проходит 8 потерпевших, сумма нанесенного им ущерба составляет 3 млн 309 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассмотрено по существу Муромским городским судом.

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