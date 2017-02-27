Разгромили молодёжку «Крыльев Советов» и сыграли вничью с «Евпаторией»

В минувшие выходные футболисты владимирского «Торпедо» провели товарищеский матч с молодёжным составом «Крыльев Советов» из Самары. Игра прошла в рамках южного сбора в Евпатории.

Как сообщается на сайте чёрно-белых, торпедовцы не только контролировали ход поединка, но и грамотно использовали свои моменты. В итоге владимирцы разгромили соперника со счётом 5:1. Точными ударами отметились Евгений Тараканов, Дмитрий Зинович, Илья Зинин (с пенальти), Иван Каратыгин и Павел Втюрин.

А вот вчерашняя игра «Торпедо» была менее успешной. Очередной поединок завершился без забитых мячей – матч с местным ФК «Евпатория» зрителей голами не порадовал. Его итогом стала ничья 0:0.

Фото: http://fcevpatoriya.ru/ index.php?item=news_ detail&&id=475