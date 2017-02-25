Полицейские Петербурга пересядут на ковровские сегвеи

Современный транспорт для патрулирования исторических мест города на Неве произведут на предприятии города оружейников по просьбе губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Дело в том, что сегвей (или электрический самокат) широко используются за рубежом работниками почтовой службы, игроками в гольф и полицейскими. В нашей же стране эти средства передвижения только-только внедряются на службу полиции. Первыми увидеть стражей порядка на необычном транспорте уже могли жители Набережных Челнов и Москвы. Теперь новшество смогут оценить и жители Санкт-Петербурга.

Для питерских патрульных ковровские сегвеи доработают, оснастив их более мощным двигателем и установив мигалки и громкоговорители. Ведь без этого невозможно представить спецтранспорт полиции. К испытаниям сегвеев стражи порядка северной столицы должны приступить уже этой весной.

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