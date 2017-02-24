Ковровчане вооружили российские «Тигры»

Об этом сообщила «Российская газета». Правительственное издание со ссылкой на ТАСС привела слова гендиректора компании «Оружейные Мастерские» Дмитрия Галкина.: «На основании положительных результатов государственных испытаний, подтвердивших требуемые Минобороны РФ тактико-технические характеристики, бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ» в конце января принят на вооружение Вооруженных сил».

«Тигр» – это семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации которого выпускаются нашими соседями-нижегородцами на Арзамасском машиностроительном заводе с 2005 года. А «Арбалет-ДМ» – автоматизированный пулемётный модуль с дистанционным управлением. Он разработан частной фирмой «Оружейные мастерские» совместно с Ковровским электромеханическим заводом и АО «НТЦ ЭЛИНС».

Как сообщают производители оружия, выносной боевой модуль «Арбалет-ДМ» может захватывать и автоматически сопровождать цели с места и в движении, а телевизионная камера позволяет распознавать цель на расстоянии до 2,5 километра, тепловизионная – до 1,5 километров. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером.

«Арбалет-ДМ» может устанавливаться на различных боевых машинах. Такая особенность изделия связана с его конструкцией, изначально рассчитанной для использования на различной технике. Характерной чертой этой системы является малый вес. Полная масса боевого модуля не превышает 250 килограммов. Конструкция боевого модуля позволяет наводить оружие в пределах от -20 до +70 градусов в вертикальной плоскости. Горизонтальное наведение – круговое.

Управление боевым модулем осуществляется при помощи выносного пульта, устанавливаемого в кабине базовой машины. Пульт оснащается крупным жидкокристаллическим экраном, на который выводится сигнал с телекамеры или тепловизора, а также иные данные.

Автоматическая «башня» броневика может быть оснащена пулемётом «Корд», который производят, опять-таки, в Коврове – на ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва». «Корд» предназначен для борьбы с легкобронированными наземными целями, транспортными средствами и групповыми живыми целями на дальностях до 2000 м, а также может быть использован для борьбы с низколетящими воздушными целями на наклонных дальностях до 1500 м.

«Российская газета» отметила также, что армейские внедорожники «Тигр» пользуются большой популярностью у военнослужащих сирийской армии в ходе войны с террористами. Машина многофункциональная и позволяет сирийским войскам решать самые разные задачи.

Фото: https://cdnimg.rg.ru/img/content/137/10/48/BMDU_-Arbalet-DM-_d_850.jpg