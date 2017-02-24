Ревнивец из Узбекистана поджёг общежитие в Кольчугино

Общежитие в Кольчугино полыхнуло ночью 6 февраля, причем, как сообщает областное УМВД, сразу в четырех местах. Версия случившегося была – поджог.

В результате действий злоумышленника полностью выгорели общая кухня и санитарные помещения одного этажа. Никто из жителей дома не пострадал. Ущерб, нанесенный зданию, превысил 400 000 рублей.

Полицейские, проводившие проверку по факту поджога, установили, что к совершению преступления может быть причастен 25-летний уроженец республики Узбекистан, находившийся в этот день в гостях у своей приятельницы, проживающий на этаже, где произошел пожар.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска Кольчугинского ОМВД в Ярославской области при попытке уехать на родину. Выяснилось, что мужчина находился на территории России незаконно.

Задержанный дал признательные показания, пояснив, что поджог совершил из-за ревности. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Фигурант заключен под стражу.

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