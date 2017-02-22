Владимирское УФАС сообщает

21 февраля 2017 года заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении бывшего врио начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области по признакам нарушения предусмотренного частью 2 статьи 7.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В сентябре 2016 года в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок заказчиком был заключен контракт с ФКУ ИК-10 УФСИН России по Владимирской области на поставку окон ПВХ с последующей их установкой для капитального ремонта без проведения предусмотренных законодательством конкурсных процедур.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал бывшего врио начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области виновным в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей в доход бюджета.