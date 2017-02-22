Владимирское УФАС сообщает

Бывший врио начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках.

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21 февраля  2017 года  заместитель  руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел  дело об административном  правонарушении в отношении  бывшего врио начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области по признакам нарушения  предусмотренного  частью  2  статьи 7.29  Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В сентябре 2016  года в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок  заказчиком был заключен контракт  с ФКУ ИК-10 УФСИН России по Владимирской области на поставку окон ПВХ с последующей их установкой для капитального ремонта без проведения предусмотренных законодательством конкурсных процедур.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России  признал бывшего врио начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области виновным  в совершении административного правонарушения и привлек  его  к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок   в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей  в доход бюджета.

 

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