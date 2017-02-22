Во Владимире на «рокадке» прорвало трубу

Вокруг траншеи – с десяток рабочих водоканала, активно работает спецтехника. Машины объезжают место аварии по встречной полосе. Поток воды льется по всей ширине дороги улицы Юрьевской.

Как пояснил руководитель пресс-службы администрации города Александр Карпилович, авария произошла рано утром, прорвало водопровод:

– Но никто из абонентов не отключен. Вода в кранах есть. Сегодня авария будет устранена.

Кстати, сегодня у работников «Владимирводоканала» настоящая запарка. По городу тут и там стоят машины муниципального предприятия, рабочие чистят канализационные решетки, трубы в колодцах…

Причина – наступившая оттепель и сегодняшнее возможное похолодание (ночью синоптики обещают во Владимире до минус четырнадцати). Чтобы избежать новых прорывов сетей, работникам «Водоканала» нужно «протолкнуть» всю снегогрязевую кашу в ливнёвках, которая образовалась с таянием снега.