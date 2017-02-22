Во Владимире медсёстрам и медбратьям предоставят общежитие

Раньше там располагался один из корпусов 15-го профучилища. По словам руководителя облздрава Александра Кирюхина, после ремонта это будет основной учебный корпус медколледжа. Старое здание училища – на Михайловской – также останется за нынешним хозяином.

В обновленном здании планируют создать все условия для подготовки медсестер в соответствии с лицензионными требованиями. Более того, Александр Кирюхин осторожно поделился планами открытия общежития для учащихся медколледжа. В пример он привел Ковров, где медколледж работает с общежитием – это помогло снять остроту с подготовкой медкадров среднего звена.

Уже в этом году облздрав планирует увеличить прием будущих медсестер. Тем более что предыдущие абитуриентские кампании показали, как много девушек рвутся в эту профессию: конкурс составил 4-5 человека на место. При этом главный доктор региона не скрывает, что медсестер ждут, в первую очередь, во владимирских больницах.

Департамент «презентовал» и новый проект последипломной подготовки врачей кадров на базе Областной клинической больницы. Предварительная договоренность об открытии кафедры достигнута со Вторым медицинским институтом.

«Открыть медицинский институт первичной подготовки студентов проблематично, – пояснил Александр Кирюхин. – Мы пошли другим путем. Нам важна собственная последипломная подготовка врачей, мы хотели бы научить врача так, как мы видим и знаем. К примеру, пусть ординатуру они получают тут, а не в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново. Направление подготовки – блок внутренних болезней: это терапия, неврология, хирургия».

Открыть кафедру облздрав планирует уже в новом учебном году. Также рассматривает вариант включения ОКБ в число университетских клиник Второго медицинского.

Фото: http://business.novo-city.ru/uploads/media/24/5894_2.jpg