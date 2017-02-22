В ковровском детском саду обрушилась крыша веранды

Обрушение крыши веранды в детском саду на улице Киркижа произошло вчера вечером.

К счастью, в это время детей на улице не было. Свидетелями произошедшего стали жители дома, стоящего напротив.

Как сообщает портал ikovrov, скорее всего, крыша сломалась под тяжестью снега. Ковровские коллеги также уточняют, что заведующая детским садом уже связалась с обслуживающей организацией, которой и предстоит выяснить причину произошедшего.

Фото: http://www.ikovrov.ru/proishestviya/15361-2017-02-21-15-23-19.html