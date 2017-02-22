Во Владимирской области установят единый тариф на эвакуацию автомобилей

До 1 апреля руководители организаций, перемещающих и хранящих задержанные транспортные средства, должны предоставить в департамент полный пакет документов для обоснованного расчета базового тарифа.

Специалисты областного ведомства учтут все расходы частников и определят себестоимость их услуг. Это станет основой разработки базового тарифа.

К сведению, департамент и раньше устанавливал тарифы на эвакуацию и штраф-стоянку, но для каждой организации они были свои. К примеру, последним индивидуальные тарифы устанавливали для частника из Киржача, оценив его услуги по эвакуации в 99,47 рубля за километр, а штраф-стоянки – 69,41 рубля за час для легковых машин. Те же услуги эвакуации, например, в Коврове стоят 150 рублей за километр.

Еще одно важное уточнение. В нынешнем году на областном уровне внесены поправки в закон об эвакуации. Главная новация – забирать авто со штраф-стоянки и оплачивать расходы по эвакуации могут не только владельцы, но и его представители, имеющие при себе все необходимые документы.

Фото: http://kursktv.ru/sites/default/files/8730341_orig.jpg