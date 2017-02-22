Владимирские рыбаки – в десятке лучших

В Псковской области состоялся чемпионат России по ловле рыбы на мормышку со льда

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Соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда проходили на озере Большой Иван в Невельском районе Псковской области.

В них приняли участие сильнейшие команды России из более 25 субъектов, в том числе,  из Владимирской области.

Согласно правилам, участники соревнований должны были поймать как можно больше рыбы за строго отведённое время. Использовать можно было исключительно натуральные насадки и только одну удочку.

Соревнования проходили в течение пяти дней.

По результатам чемпионата первое место заняли тульские рыбаки. На втором месте сборная Москвы. На третьем -Орловская область. Команда из Владимирской области попала в десятку лучших, оказавшись на 10 месте.

Фото: http:// rybalka-v-rossii.ru/ 259-lovlya-na-mormyshku-zimoj.html

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