Любовь к стране начинается с уважения к ее истории

Нравственно-патриотическое воспитание школьников – ключевое направление работы депутата Государственной Думы РФ, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Аникеева. Уже много лет школы Владимирской области и учреждения дополнительного образования принимают активное участие в интеллектуальных турнирах, краеведческих форумах, экскурсиях, фестивалях, конкурсах и мастер-классах. Областные краеведческие турниры за время их проведения объединили более 1500 юных любителей истории из 155 образовательных учреждений региона.

– Важно, что родители и педагоги активно подключаются к работе по приобщению подрастающего поколения к культурно-историческому наследию нашей страны, -отметил депутат Госдумы Григорий Аникеев. – Очень важно как можно раньше привить детям интерес и любовь к изучению истории нашей малой родины, древней Владимирской земли. При подготовке к областным краеведческим турнирам школьники больше узнают о великих земляках, о нашей самобытной культуре, о традициях предков. При этом дети не только обогащают себя уникальными знаниями, но и постигают жизненный опыт старших поколений, учатся любить и ценить свою Родину.

Сохранить память для потомков

На сегодняшний день отборочные этапы областного турнира «О малой родине – с большой любовью» уже прошли в Петушинском, Суздальском и Александровском районах. Совсем немного времени остается до финала – он пройдет в мае во Владимире на базе общественной организации «Милосердие и порядок». Тогда за звание интеллектуального лидера сезона 2016-2017 годов будут сражаться лучшие команды 33-го региона. Победитель финальной игры станет обладателем специального приза – увлекательной экскурсии по Владимирской области.

Чтобы определиться с четвертым участником финальной серии, организаторы турнира отправились в Киржач. Там за право стать победителем боролись более ста старшеклассников из девяти школ города и района. По традиции в ходе первого испытания команды представили свои авторские экскурсии по интересным маршрутам района и поведали об удивительных объектах своей малой родины.

Ребята из школы № 1 Киржача рассказали о выпускнике – герое Михаиле Серегине, погибшем в Чечне при исполнении воинского долга. Команда школы № 2 рассказала о купце первой гильдии Александре Соловьеве, который внес значительный вклад в развитие Киржача. Ребята из третьей школы провели виртуальную экскурсию по современным достопримечательностям родного города: показали музей наличников, смотровую площадку и самый длинный деревянный пешеходный мост. А ребята из Горкинской школы познакомили участников турнира с историей своего поселка.

– В 1911 году фабрикант Александр Ганшин построил в районе города Киржача ткацкую фабрику, – рассказывает ученица Горкинской школы Кристина Гусева. – В то время на реке Шерне строили плотины, приводившие в действие двигатели на фабрике. Рядом с фабрикой и возник наш поселок Горка.

Историю своей малой родины учащиеся Горкинской школы изучают с большим удовольствием. А благодаря турниру у них появилась возможность рассказать о своем поселке всей Владимирской области.

– Во время Великой Отечественной войны неподалеку от Горок на станции Бельково случилась трагедия: немецкий летчик разбомбил поезд с людьми. И наши земляки помогали его пассажирам, – говорит Кристина. – Мы с ребятами собрали очень много информации, воспоминаний очевидцев тех страшных событий, помогли родственникам погибших найти захоронения на нашем Семеновском кладбище. И мы хотим сохранить эту память о наших предках.

Хорошая подготовка – залог успеха

Еще одним традиционным этапом турнира стал туристический блок. Ребята продемонстрировали свое умение читать топографические карты, вязать туристические узлы и ориентироваться на местности. Также участники поделились своими знаниями о лекарственных травах, народных промыслах и ремеслах. К этим вопросам команда школы № 5 подготовилась основательно.

– Дети с большим удовольствием готовились к турниру и очень старались, – рассказывает учитель ОБЖ Иван Карнаухов. – Я уверен: таких мероприятий должно быть как можно больше. В рамках одного турнира ребята могут показать свои краеведческие знания, туристические навыки, познакомиться с художественными промыслами Владимирской земли. При подготовке мы нашли очень интересный сайт, где собраны те промыслы, которые существуют до сегодняшнего дня. Изучая их, приятно было увидеть, что наш город Киржач находится в лидерах по художественным народным промыслам.

По итогам всех этапов конкурса уверенную победу в отборочном туре одержала команда из Данутинской школы. Капитан команды Илья Ярощук залогом успеха считает хорошую подготовку.

– Мы очень долго готовились к этой игре, – рассказывает он. – Мы проводим экскурсии в музее, увлекаемся краеведением и туризмом. Главное – с душой подходить к делу, которым ты занимаешься, тогда и результат будет отличным.

Краеведческой работе в Данутинской школе уделяют огромное значение. И участие в мероприятиях общественной организации «Милосердие и порядок» для данутинцев – добрая традиция.

– Мы участвовали в форуме музеев и школьных комнат, конкурсе юных экскурсоводов, а недавно на средства гранта мы смогли установить в музее сигнализацию, – говорит заместитель директора по воспитательной работе Данутинской школы Оксана Силкина. – Мы ценим, что Григорий Викторович Аникеев уделяет такое внимание развитию краеведческой работы в нашем Киржачском районе и помогает нам воспитывать подрастающее поколение настоящими патриотами.

Следующий этап интеллектуального краеведческого турнира состоится в Кольчугинском районе.