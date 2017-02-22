Внучка вязниковского купца аккомпанировала Лемешеву и Козловскому

Сто пятьдесят лет назад, 1 марта 1867 года, Владимир посетил известный в ту пору писатель Всеволод Крестовский, выступивший во Владимирском благородном собрании с чтением отрывков из своего только что опубликованного романа «Петербургские трущобы».

Однако владимирцы оказались не слишком восприимчивы к литературным новинкам. На литературный вечер Крестовского пришло всего лишь около 30 человек, в том числе 3 дамы. «Громкий глас вопиющего известного литератора раздавался в пустом зале мужского собрания», – не без иронии писал очевидец этого мероприятия.

Визит Крестовского во Владимир состоялся под впечатлением рассказов о Владимирской губернии его бывшего учителя словесности Василия Водовозова, предки которого происходили из нашего Владимирского края. Хроника семейства Водовозовых достаточно примечательна, и заслуживает отдельного рассказа.

Жертва наводнения

Водовозовы принадлежали к старинным купцам Вязниковской слободы, а потом и города Вязники. В начале XIX столетия купец Иван Васильевич Водовозов владел в Вязниках крупной льняной фабрикой, усадьбой в бывшем Ярополче неподалеку от Троицкой церкви и домом на Благовещенской улице. Он считался одним из самых состоятельных коммерсантов не только в Вязниковском уезде, но и во всей Владимирской губернии.

Расширяя свои торговые обороты, Иван Водовозов значительное время проводил в тогдашней столице Санкт-Петербурге и даже стал петербургским купцом 1-й гильдии. Он пожертвовал в общей сложности 30 тысяч рублей на строительство питерского храма святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове, состоял корреспондентом Вольного экономического общества и дружил со столичными художниками. Художник академик Григорий Угрюмов в 1814 году написал портрет Ивана Водовозова, который сейчас хранится в Третьяковской галерее в Москве.

Успешную купеческую карьеру Водовозова в одночасье перечеркнуло знаменитое петербургское наводнение 7 ноября 1824 года. От воды серьезно пострадали ткани, подготовленные им на продажу заграницу на очень крупную сумму. Возместить ущерб Иван Васильевич так и не смог, несмотря на продажу всех активов, включая вязниковские дома и фабрику. Вскоре после этого потрясения в 1828 году Водовозов умер несостоятельным должником.

Детский писатель

Сын Ивана Водовозова Василий рос уже после того, как его отец разорился. Он окончил коммерческое училище, но по коммерческой части не пошел, а поступил на филологический факультет Петербургского университета. Водовозов-младший преуспел в изучении иностранных языков, свободно владел английским, французским, немецким, греческим и латынью, а всего говорил и писал на 10 языках. Окончив университет, он стал преподавателем словесности сначала в Варшаве, а потом в Петербурге. Некоторое время он вел занятия даже в Смольном институте благородных девиц вместе с известным педагогом Константином Ушинским.

Водовозов дружил с писателями, в том числе с совершившим пешее путешествие по Владимирской губернии Василием Слепцовым и известным собирателем фольклора Павлом Якушкиным, с братьями-поэтами Николаем и Василием Курочкиными, с журналистом-народником Павлом Гайдебуровым. После покушения народовольца Дмитрия Каракозова на императора Александра II во время гонений на либеральную интеллигенцию Василий Водовозов был уволен из гимназии с запрещением приема на службу, и остаток дней жил исключительно литературным трудом. Он писал детские книги, пользовавшиеся популярностью, и антологии, занимался переводами. Василий Водовозов скончался в 1886 году в Петербурге.

Два брата

От брака с Елизаветой Николаевной Цвеловской, детской писательницей и педагогом, Водовозов-младший имел сыновей Василия и Николая. Первый родился в 1864 году и известен как публицист, юрист и экономист, автор статей по социально-экономической и политической истории. Он был активным членом либерального «Союза освобождения», несколько раз арестовывался полицией. Перу.

Власть большевиков Василий Васильевич Водовозов не принял, и в 1926 году эмигрировал в Чехословакию. Не выдержав нужды, а также серьезных проблем со здоровьем, 7 октября 1933 года 68-летний Водовозов бросился под поезд. Его супруга Ольга Александровна, узнав о гибели мужа, тоже покончила с собой.

Второй сын – Николай Васильевич был исключен из Петербургского университета за участие в студенческих беспорядках, и университетский курс кончал в Дерпте (нынешнем эстонском Тарту).

Он получил известность, как публицист и экономист, занимаясь социалистическими теориями и «рабочим вопросом». Будучи марксистом, Николай Водовозов водил знакомство со многими революционерами, в том числе с Ульяновым-Лениным 25 мая 1896 года Николай Водовозов скончался в Вене от чахотки в 25-летнем возрасте.

Владимирский централ

Его вдова Мария Ивановна Водовозова, урожденная Токмакова, возглавляла первое легальное марксистское издательство в России, где издала несколько работ Ленина, в том числе его известный труд «Развитие капитализма в России». Вторым браком она вышла замуж за врача-невропатолога Василия Хорошко и скончалась в 1954 году в СССР, пережив первого супруга на 58 лет.

Сын Николая и Марии Водовозовых Владимир Водовозов родился в 1895-м, участвовал в Первой мировой войне, а в 1919 году эмигрировал на Мальту. Однако затем он вернулся в Советскую Россию, но уже в 1928-м скончался от чахотки в 28-летнем возрасте, всего на пару лет пережив отца. От брака с Натальей Федченко, дочерью царского генерала-артиллериста, героически погибшего в 1914 году в Галиции, Владимир Водовозов имел дочь Майю, родившуюся в 1923 году.

В 1947-м, когда девушка училась на последнем курсе Московской консерватории по классу фортепьяно, ее арестовали по надуманному обвинению в шпионаже. Она сидела в Таганской тюрьме и на Лубянке, а потом – в Лефортово, где из соседней камеры с ней перестукивался шведский дипломат Рауль Валеннберг. Затем до 1954 года Майя Водовозова, которую сначала приговорили к расстрелу, а потом заменили казнь 25-летним сроком, отбывала срок во Владимирском централе, по этапу попав на родину своих предков. Лишь через год после смерти Сталина ее освободили.

Майя Водовозова работала концертмейстером на Центральном телевидении и радио, аккомпанировала великим певцам Сергею Лемешеву и Ивану Козловскому, вышла замуж за Анатолия Бойко – певца Московского камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского. Она ушла из жизни в 1998-м и похоронена на московском Введенском кладбище.

За сестрой умершего в 1928 году Владимира Водовозова Лидией Водовозовой в юности ухаживал сам Владимир Набоков – будущий всемирно знаменитый писатель, посвятивший правнучке вязниковского купца несколько стихов. Сама же Лидия вышла замуж за профессора-юриста Владимира Серебровского и скончалась в 1934-м в возрасте 38 лет от туберкулеза – бича рода Водовозовых. Годом позже умерла ее единственная 16-летняя дочь Нина. А вот Серебровский пережил супругу почти на 37 лет.

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Такова семейная сага потомков вязниковского купца Водовозова. Если бы не разорение после наводнения, это семейство и дальше оставалось бы в числе «фабричных королей» провинциальных Вязников. Но судьба уготовила им куда более яркие, хотя подчас и трагические судьбы.