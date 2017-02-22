Женщины Оргтруда найдут настоящего полковника

Полицейские региона показали пример, как надо готовиться к празднику. На минувшей неделе во всех районах региона стартовала «Неделя мужества». Ее участники показали, как можно стать доблестным защитником Отечества. В ДОСААФ города Меленки прошел конкурс для учащихся школ города и района, а также представители военно-патриотических клубов. Ребята оказались подкованными: и автомат собрали-разобрали, и в теории блеснули.

В Вязниках учащиеся школы № 4 посетили музей милиции и встретились с ветеранами органов. А в Александрове ученики начальных классов школы № 5 показали, как можно ходить строевым шагом с песнями. Репертуар подобрали боевой – прозвучали всеми любимые «День Победы», «Катюша», «Бескозырка белая», «По морям, по волнам».

Во Владимире настоящих мужчин, всех, кто с уважением относится к воинской службе, а также представителей их тыла, сегодня вечером и завтра днем ждут во владимирских парках и учреждениях культуры. Работники культуры и самодеятельные коллективы не дадут скучать никому. И настоящие генералы, полковники, капитаны, и все, кто пока только думает о карьере военного, приглашаются на праздник!

А в Доме культуры владимирского микрорайона Оргтруд 23 февраля найдут настоящего полковника. Всех горожан зовут принять участие в одноименной конкурсной программе и определить самого достойного офицерского звания.

Как рассказала Ирина Шаталова, художественный руководитель учреждения культуры, полковничью фуражку примерят пять претендентов – десятиклассники местной школы. Они посоревнуются в умении решать интеллектуальные задания, показать сноровку и ловкость, а также проявить себя романтиками: суметь завоевать женское сердце.

Подобный конкурс пройдет в микрорайоне впервые. Это авторский проект Ирины Шаталовой. Она отмечает индивидуальность всех претендентов и уверена, что настоящим полковником можно считать каждого. Победителей ждут приятные сюрпризы, зрителей – нескучное времяпрепровождение.

Фото: http://photos.lifeisphoto.ru/142/0/1429408.jpg