Владимирцы судятся с банками, кредитующими «индустрию красоты»

Владимирская косметическая компания, в отношении руководителя которой Бориса Мельника правоохранительные органы возбудили уголовное дело по фактам мошенничества, получает гражданские иски от горожан, воспользовавшихся её услугами.

При содействии юристов областной общественной организации по защите прав потребителей «Содействие» через суды прошли уже 40 подобных исков. По всем вынесены решения в пользу граждан. Косметическая компания обязана возвратить людям деньги за процедуры, проходить которые те отказались.

Правда, судебным приставам, к которым поступили исполнительные листы, пока не удается вернуть деньги всем пострадавшим. Юристы «Содействия» нашли способ восстановить справедливость для некоторых клиентов.

– Ряд потребителей, оформивших кредиты на оплату косметических процедур, одумались в тот же день и захотели все вернуть. По нашему совету они тут же обратились в кредитную организацию, написав заявление на расторжение кредитного договора, – пояснила юрист Евгения Кочеткова. – Тут, главное, поймать момент – успеть написать заявление до перечисления денег со счета банка на счет исполнителя заказанных услуг. Срок на это – один-два дня.

Тем не менее, нашлись такие кредитные организации, которые даже при оперативности «отказников» всё равно перечислили деньги и обязали потребителей платить кредит. На них общественная организация собирается подать в суд отдельные иски.

– Сегодня один иск подаем в Ленинский районный суд. У нас есть выписка по счету, в которой указана дата перечисления средств исполнителю услуг. Это сделано позже, чем потребитель написала заявление на расторжение договора. Будем настаивать на том, что потребитель не обязан платить кредит, – раскрывает тактику юрист Евгения Кочеткова.

Тем временем, Борису Мельнику, главе владимирской косметической компании, продлили срок задержания под стражей. По данным Октябрьского районного суда, подозреваемый будет содержаться в заключении до 17 мая текущего года. В областном управлении МВД сообщили, что расследование по уголовному делу продолжается.

Фото: http://i.huffpost.com/gadgets/slideshows/ 350324/slide_350324_3759123_free.jpg