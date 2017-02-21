Наркотики во Владимир везли из Ивановской области

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, наркотики во Владимире вез 29-летний житель Ивановской области.

При личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты несколько видов синтетических наркотиков, расфасованных в полимерные пакеты и фольгированные свертки, а также электронные весы и упаковочный материал. По результатам экспертизы, общая масса изъятой «синтетики» составила 300 граммов.

По словам задержанного, наркотики он планировал распространить на территории областного центра методом тайников-закладок. Сообщается, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении жителя соседнего региона возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств».

В настоящее сотрудники полиции устанавливают источник получения задержанным наркотических средств и лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Фото: http://pravdaurfo.ru/news_pravda_jizni/