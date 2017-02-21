20 февраля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобы, поступившие от ООО «ФК Сатиком» на положения документации об электронном аукционе на право заключения контракта на закупку препаратов антибактериальных для системного использования из перечня ЖНВЛП для нужд ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира».

По мнению заявителя, в нарушение требований Закона о контрактной системе в сфере закупок заказчик в Техническом задании установил показатели – требования к характеристикам лекарственных средств, которым соответствуют единственные лекарственные препараты, а именно по поз. 3: «при разведении физ. раствором хранится не менее 48* часов при температуре +4 градусов». Также заявитель указывает, что Заказчик обязан был проводить данные закупки путем выделения их в отдельный лот в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2013 № 929.

Представители Заказчика в ходе заседания комиссии пояснили, что данные требования были установлены заказчиком в целях экономии бюджетных средств, а также данные требования напрямую влияют на эффективность и безопасность проводимой лекарственной терапии. Относительно второго довода жалобы заявителя представители Заказчика предоставили информацию, исходя, из которой следует, что содержащийся в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, препарат с МНН Меропенем имеет аналогичные по лекарственной форме и дозировке лекарственные средства, тем самым действие вышеназванного Постановления Правительства не распространяется на данные закупки.

Представитель уполномоченного органа указал, что по обеим закупкам были поданы по 4 заявки, 3 из которых были отклонены аукционной комиссией по установленным требованиям к характеристикам лекарственных средств.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон, Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобы ООО «ФК Сатиком» по доводам, изложенным в них, обоснованными, выдать предписания об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.