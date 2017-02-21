Сегодня – девять дней, как ушёл из жизни Александр Волгин

Об этом трагическом происшествии упомянули многие СМИ. Однако Александр Васильевич Волгин, право же, заслуживает не только краткого некролога в несколько скупых строчек.

С его уходом Ковров потерял одного из наиболее активных неутомимых общественников-энтузиастов, человека, который не только сам постоянно стремился сделать что-то полезное для малой родины и земляков, но и увлекал своим примером других.

Александр Волгин относился к героическому несгибаемому поколению «детей войны». Он появился на свет в Коврове 7 января 1944-го. Его детство пришлось на сложную и голодную послевоенную пору. Саша Волгин учился в ковровской школе № 3 на Первомайской улице – почти в самом центре города, в ту пору одной из лучших. После окончания семилетки поступил в расположенный неподалеку от его школы Ковровский механический техникум, и, получив специальность техника-технолога в 1962 году, в 18 летнем возрасте начал свою трудовую биографию в ковровском конструкторском бюро «Арматура».

На этом предприятии (ныне это КБ «Арматура» – филиал ГК НПЦ имени М. В. Хруничева), с трехлетним перерывом на службу в Советской Армии, Александр Васильевич проработал более 51 года – вплоть до самой кончины, закончив без отрыва от производства вуз и получив диплом инженера-механика.

В КБА он занимал различные руководящие должности – вплоть до главного технолога предприятия. Участвовал в разработке систем для целого ряда ракет – от легендарного «Союза» и до новейшей «Ангары». За успешный пуск космического корабля «Буран» Александр Васильевич был награжден специальной памятной медалью, в числе его наград за многолетнюю работу «на космос» – орден Почета и знак К.Э. Циолковского. В активе Волгина – множество изобретений и рационализаторских предложений.

Однако, несмотря на напряженную и ответственную профессиональную деятельность, он всегда умел находить время для общественной работы. Трудно или даже невозможно найти человека, столь же увлеченного историей Коврова и биографиями замечательных ковровчан, как Александр Васильевич. Возможность найти какой-либо уникальный документ, свидетельствующий о древности того или иного ковровского селения, или о причастности к ковровской истории кого-либо из знаменитостей, привлекала его чрезвычайно.

Будучи человеком обеспеченным, уважаемым и с большими связями, занимая немалую должность на одном из крупнейших заводов Коврова, автомобилист с большим стажем, Александр Васильевич мог запросто колесить по окрестностям города на велосипеде – так лучше изучались окрестности, привлекая друзей на велопробеги в честь знаменательных дат, например, в канун Дня Победы.

Его физической форме можно было только завидовать. Он организовал пробеги «Эсинская народная лыжня», посвященные Герою Советского Союза Виктору Ястребцову, когда-то работавшему в селе Иваново-Эсино Ковровского района. Этот марафон в 35 километров мог выдержать далеко не каждый, а давно уже ветеран и работающий пенсионер Волгин пробегал эту дистанцию запросто, да еще и подбадривал других.

Отличительной особенностью Александра Васильевича был его неиссякаемый оптимизм, постоянная доброжелательность, внимание к людям вне зависимости от возраста и социального положения. Веселый, тактичный, легкий в общении, всегда деятельный и с хорошей практической хваткой он умел увлечь окружающих своими замыслами и идеями, а таковых хватало с избытком!

Множество мемориальных досок, посвященных ковровским конструкторам и оружейникам (в том числе одному из создателей первого искусственного спутника Земли Игорю Яцунскому) и героям-фронтовикам появилось в Коврове и Ковровском районе благодаря подвижнической деятельности Волгина. Немало страниц местной истории написаны заново или даже переписаны, благодаря его трудам.

Еще в 1995 году по инициативе Александра Васильевича была выявлена старейшая деревня в Ковровском района – Смехра, где по инициативе Волгина появились памятная доска и православная часовня, а информация об уникальном селении издана отдельной брошюрой. Кроме патентов и рацпредложений после Волгина осталось немало его статей и даже целая книга по краеведческой тематике.

Но даже патриотической, краеведческой и спортивной деятельности наряду с ответственной каждодневной работой ему было мало. В течение многих лет Александр Васильевич избирался депутатом горсовета, где всегда отстаивал собственное мнение, отличался взвешенной позицией, неоднократно вносил ценные предложения на благо родного города. Как ему удавалось везде успевать, никогда не уставать и добиваться во всем весомых результатов – остается только догадываться.

При этом Волгин по праву заслужил репутацию прекрасного семьянина, вырастил трех детей и давно уже стал дедушкой. А еще был удачливый рыбак и охотник, трудолюбивый и опытный садовод.

Он никогда не жаловался на здоровье, на той же лыжне запросто давал фору соперниками моложе себя лет на 20 и даже более, и никто не мог предположить такого финала.

Он ушел неожиданно, не проболев ни дня. Шел вперед до последней секунды, впервые сойдя с дистанции по самой уважительной причине – в силу того, что перестало биться его горячее сердце.