За лесными пожарами проследят видеокамеры

Как сообщает пресс-служба областной администрации, на территории региона созданы два специализированных учреждения для тушения пожаров на землях лесного фонда, для проведения профилактических мероприятий и патрулирования этих территорий – Владимирский лесхоз и Владимирская база авиационной охраны лесов. Работают 30 пожарно-химических станций, за которыми закреплено более 200 единиц пожарной техники и в которых трудится 525 человек личного состава. На охрану лесов от пожаров в 2017 году предусмотрено около 149 млн. рублей.

В этом году департаментом лесного хозяйства запланировано проведение ряда противопожарных мероприятий в лесах 33-го региона: устройство минерализованных полос, строительство дорог противопожарного назначения, установка аншлагов и шлагбаумов, оборудование специальных мест для отдыха.

Кроме того, будет продолжено наблюдение с пожарно-наблюдательных вышек, путём наземного патрулирования, а также с помощью системы дистанционного мониторинга и установленных в лесу видеокамер. До начала пожароопасного сезона запланировано проведение учений в филиалах Владимирского лесхоза по отработке тактики и техники тушения лесных пожаров.

Общая площадь лесов Владимирской области составляет 1,6 млн. га, 90 процентов этой территории находится в ведении департамента лесного хозяйства.

Во Владимирской области работает прямая телефонная линия лесной охраны по номерам 8-800-100-94-00, 8 (4922) 54-59-71.

Фото: http://ribalych.ru/2014/01/23/dlya-chego-v-tajge-kamera-naruzhnogo-nablyudeniya/