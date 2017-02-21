Во Владимире буйный пациент ответит за травмы врача

Как сообщило Следственное управление СК РФ, 24-летнего Эмина Абдулазизова в ходе бурной вечеринки в ночном клубе в ночь на 21 января избили неизвестные люди. Так он оказался на улице, а потом – в «Красном кресте». В 6.20 заведующая отделением больницы стала оказывать ему помощь, но парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на женщину, молотя кулаками по груди и голове. В кабинет вбежал врач «скорой», сотрудники полиции и скрутили пациента.

Судмедэкспертиза дала заключение, что здоровью женщины был причинён вред средней тяжести; зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга, травмы грудной клетки, повреждения суставов руки, многочисленные ссадины и ушибы в области головы.

Пострадавшая длительное время находилась в стационаре больницы, в настоящее время продолжает лечение в амбулаторных условиях.

Как пояснил следователю подозреваемый, он плохо себя чувствовал после побоев и из-за алкогольного опьянения, а потому находился в неадекватном состоянии. Ему показалось, что неизвестные люди продолжают его избивать.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. А в суде подозреваемому за его действия грозит наказание до 3 лет лишения свободы.

Фото: http://www.gazeta.lv/getimage/news/w-800-/ 1851320127837f96b91f2246c299d84f.jpg