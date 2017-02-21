Владимирских писателей прославят на всю страну

Завтра Владимир посетит кировчанка Мария Савиных – автор литературного проекта, получившего грант всероссийского молодежного форума “Территория смыслов на Клязьме”. В рамках проекта “Галопом по России за 80 дней” Мария планирует посетить 30 российских городов и познакомиться со 150 писателями и поэтами.

– Мы пересечем всю страну – от Калининграда до Владивостока – за 80 дней на поездах, машинах, самолетах и, может, даже на пароходах для того, чтобы поговорить со страной о литературе и о людях, которые творили и продолжают творить, – говорит Мария Савиных. – Я часто слышу мнение о том, что литература умерла. Или о том, что молодежь не читает. А еще (мое любимое!) – все хорошие книги уже были написаны! Веке так в ХIX. Ну, или в начале XX. Неправда! В нашей стране живет невероятное количество талантливейших людей! Есть и писатели, и поэты. Я знаю это, я слышу это, я вижу это! И я хочу вам об этом рассказать!

С 22 по 24 февраля Мария пробудет во Владимире, где встретится с местными литераторами, увидит их любимые места в городе, познакомиться с творчеством владимирских писателей и поэтов. За ходом этих встреч владимирцы смогут наблюдать в соцсетях, вбив в поисковик хэштеги #галопомпоРоссииза80дней и #trip80days.

По итогам этих и других встреч на сайте проекта http://trip80days.ru будут опубликованы 28 журналистских работ, мультимедийная карта с информацией о 150 авторах, а также организовано несколько литературных вечеров. Авторы проекта обещают, что читатели увидят Россию глазами литераторов сразу нескольких поколений, и литературное путешествие станет взаимовыгодным для всех. Наблюдая за развитием проекта, жители нашей страны найдут своего автора, писатели и поэты – свою аудиторию, путешественники – новые идеи для будущих поездок.