Уроженец Армении расплачивался во Владимире фальшивками

Задержан 40-летний уроженец Армении, подозреваемый в сбыте поддельных денежных купюр на территории областного центра.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в феврале были зарегистрированы факты сбыта фальшивок в различных торговых точках города. По каждому из них были возбуждены уголовные дела.

Данные с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах магазинов, помогли правоохранителям установить личность преступника. Подозреваемый в сбыте поддельных купюр был объявлен в розыск.

13 февраля злоумышленник был задержан в Москве и доставлен во Владимирскую область. При личном досмотре у мужчины были изъяты пять фальшивых банкнот достоинством 5 000 рублей, что подтвердили результаты проведенной экспертизы.

Полицейскими установлена его причастность к совершению трех фактов сбыта фальшивок в магазинах областного центра. Задержанный дал признательные показания.

В отношении уроженца Армении возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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