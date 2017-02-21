ГИБДД проводит сплошные проверки у школ и детсадов

Профилактический рейд стал следствием вчерашнего ДТП в Александровском районе. 11-летний мальчик погиб в результате столкновения двух автомобилей на трассе. Он не был пристегнут ремнем безопасности. А вот 8-летняя девочка, сидевшая в детском удерживающем устройстве, также пассажир внедорожника «Мицубиши», выжила.

Сегодня патрули ГИБДД стоят у детских садов и школ, в которых еще не начались каникулы. Проводятся так называемые «сплошные» проверки: останавливают всех, кто движется в сторону образовательных учреждений, нарушающих правила перевозки детей оформляют по всей строгости закона. Это подразумевает штраф в размере 3000 рублей и, конечно, же, проведут профилактическую беседу с родителями-нарушителями.

Напомним, что детей до 12 лет следует перевозить в детских удерживающих устройствах соответственно их возрасту и весу. Допускается использование «треугольников безопасности» и бустеров. Но самым надежным средством, по мнению инспекторов ГИБДД, все же остается детское кресло.

К сведению, на прошлой неделе во всех городах и районах области проходили акции в рамках социальной кампании «Яркая личность». Полицейские вручали юным пешеходам светоотражающие брелоки, значки и наклейки. Так, в одной из таких акций приняли участие ученики владимирской гимназии № 73. Инспектор ГИБДД Валерьян Шируков напомним детям правила перехода проезжей части, а также рассказал, как важно для безопасности быть заметным на тротуаре и на дороге:

– Светоотражающие брелоки, прикрепленные на рюкзаки и верхнюю одежду, позволят видеть пешехода на расстоянии 130 метров. Этого расстояния может хватить, чтобы предотвратить трагедию.