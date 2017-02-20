Владимирские миллионы вновь ускакали в Кострому

В 2015 году был учрежден Кубок губернатора по русским тройкам, который ежегодно в конце зимы разыгрывается на агроферме «Богдарня» в Петушинском районе. К кубку прилагался феерический по меркам области приз – три миллиона рублей. Сейчас, три года спустя, можно говорить о каких-то итогах мероприятия, которое преподносится, как «возрождение конного спорта и национальных традиций».

В соревнованиях принимают участник не только тройки, но также одноконные и двуконные экипажи. Участников с каждым годом становится все больше. В этом году на старт вышло 39 упряжек, в том числе – 12 троек. Тройки – московские, костромские, воронежские, вологодские, ярославские и владимирские (за нашу область выступают экипажи, собранные в «Богдарне»).

Андрей Корчагин, девятикратный чемпион России по русским тройкам, ученик знаменитого Владимира Фомина, представлял Ярославскую область. Как выяснилось, проект центра возрождения русской тройка «Наследие», который Корчагин с партнером создавали в Струнино, временно заморожен – из-за нехватки финансирования.

– Не все в жизни складывается так, как хотелось бы, – говорит Корчагин. – Но когда-нибудь мы его создадим. Этот проект – не начальная школа для неопытных наездников. Должны прийти серьезные, зрелые люди.

Кстати, главный приз соревнований в этом году достался Евгению Морозову, представлявшему Костромской ипподром. В прошлом году он уже стал победителем. В этом привез две тройки, занявшие первое и второе места. Для окончательной полноты картины упомянем, что в 2015-м, когда победителям впервые был назначен губернаторский приз, первое место получил многократный чемпион России Андрей Панков из Москвы.

– Вроде бы деньги – для всех победителей, – рассказывает Елена Шадэ, драйвер из Петушинского района (она выступает на одноконной упряжке). – На самом деле 70% призовых распределяются между «троечниками». При этом на одном поле выступают и профессионалы очень высокого уровня, и любители. Мы очень любим лошадей и конный спорт, но у нас нет никаких шансов на победу. Нам даже тренироваться негде: бегаем по полям, по лесам. Впрочем, может быть как раз из-за этого на поле мы показываем неплохую маневренность…

Оценить маневренность экипажей по достоинству, к сожалению, могут только судьи турнира. Зрителям, как показала практика, стоять несколько часов на холоде, рассматривая, как одноконные и двуконные экипажи, а также тройки, выписывают круги вокруг препятствий, не очень-то интересно.

Самая зрелищная часть – бега взапуски, когда на поле лошади наконец-то могут разогнаться в полную силу, получается скомканной. В этом году, как и в прошлом, состоялось всего два забега.

– А хорошую беговую дорожку вы нам построите? – поинтересовалась Марина Великанова, председатель оргкомитета турнира «Владимирский тракт» в ответ на вопрос, почему бы не пустить в поле больше участников. – Еще миллионов пятнадцать дадите?

Впрочем, появление бегового ипподрома во Владимирской области не исключается. Вице-губернатор Роман Русанов рассказал, что соревнования троек войдут в некий проект «Золотое кольцо 2.0», который должен стать «перезагрузкой» легендарного в прошлом маршрута «Золотое кольцо России»: в нем упор будет сделан не столько на достопримечательности, сколько на событийный туризм.

Кстати, именно организованные экскурсионные группы для многих соотечественников станут единственным реальным шансом увидеть русскую тройку. Добраться до «Богдарни» без собственного транспорта проблематично, поэтому основной зритель соревнований пока – люди, готовые сумками покупать местный сыр по 1000 рублей за килограмм, и участники корпоративных программ (в этом году, например, своих сотрудников привез на этот праздник РЖД).