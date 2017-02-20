Владимирский Левша чинил “Apple”… по фотографиям

Правда, перед этим состоялся суд: добровольно умелец, практикующийся в ремонте бытовой техники и электроники, расплачиваться за сломанную вещь не стал.

А всё началось с того, что житель Владимира приобрел дорогие часы от «яблочной» компании. По своей вине и неосторожности он повредил стекло, защищающее сенсорный экран. Заказал по Интернету новое, но менять самостоятельно побоялся.

Объездил и обзвонил с десяток мастерских в городе – тщетно, все отказывались ремонтировать изделие. И лишь один мастер согласился. Старое стекло-то он снял, но новое поставить не смог: потерялась маленькая деталька – крепеж, фиксирующий стекло. А без него сенсор не «откликался». Умные часы, таким образом, стали бесполезны.

В добровольном порядке мастер отказался возместить ущерб заказчику. Тот обратился во владимирскую областную общественную организацию по защите прав потребителей «Содействие». На составленную с помощью юриста претензию мастер тоже не отреагировал. В итоге потребитель подал иск в районный суд.

В ходе разбирательства выяснилось, что мастер не имеет профессионального образования и обладает весьма поверхностными знаниями об устройстве техники. А «умные» часы пытался ремонтировать, сверяясь с Интернетом – загружая электронные инструкции и фотографии деталей.

Суд вынес решение в пользу истца. Мастер не стал ждать исполнительного производства, и незамедлительно вручил отсуженную потребителем сумму (стоимость товара и неустойку) – 100 тысяч рублей.