Студент с кадетом спасли людей, а школьник нашёл героев

Студент ВлГУ Алексей Чеглов (на фото) включен в Почетную книгу «Горячее сердце-2017», – сообщает сайт вуза. 12 апреля прошлого года молодой человек увидел, что на реке Содышке провалились под лёд и тонут два рыбака. Он вызвал МЧС и до прибытия спасателей самостоятельно вытащил из воды одного из рыбаков.

Ещё один герой проживает в городе Курлово Гусь-Хрустального района. Кадет Глеб Фионин 9 мая прошлого года спас целую семью – вывел людей из горящего дома.

Иван Суворкин – школьник из Меленок – один из самых активных членов Молодежного военно-патриотического объединения, а также Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Молодой человек провел большое исследование и восстановил данные о десятках погибших солдат Великой Отечественной войны.

Всего же в Почётную книгу вошла 141 история героев со всей России – истории о мужестве, бесстрашии, неравнодушии, силе воли и гражданской активности представителей современной молодёжи, которые в нужный момент готовы протянуть руку помощи, с честью и достоинством выйти из сложной жизненной ситуации и быть полезными обществу.

Осенью 2016 года прошёл сбор новых представлений на награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце», в котором приняли участие 85 субъектов. Всего в оргкомитет поступило более 1000 представлений. Лауреатами стали 132 человека, 9 детских и молодежных общественных организаций, в том числе 7 героев награждены посмертно.