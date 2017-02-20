На трассе высыпали «оспины» из-за плюсовых температур

В выходные «пекинку» в районе Владимира было не узнать: повсюду валяется асфальтовая крошка, глубокие ямы образовались на обочинах и съездах, мелкие возникли на всех четырех полосах проезжей части.

Погода в эти дни стояла теплая, поэтому падающий снег сразу таял, заполняя ямы водой. В эти ловушки попалось множество машин. На обочинах тут и там меняли и подкачивали колеса.

У шиномонтажей началась «хлебная» пора. Выпрямить колесо стоит 600 рублей, заклеить – 800.

Пострадала не только «пекинка». В социальных сетях в сообществах десятки автомобилистов пишут о проблемных местах и на других участках дороги, в частности, на мосту через реку Колокша в Собинском районе.

Опытные члены сообществ, уже «проколовшиеся» на ямах, дают советы новичкам: после такого сюрприза нужно вызывать ГАИ, зафиксировать обстоятельства происшествия на фотокамеру, написать заявление о возмещении ущерба дорожникам. Судебная практика по таким случаям обширная, можно ее изучить.

Кстати, сообщать о ямах на федеральной трассе можно по электронной почте ФКУ «Упрдор Москва-Нижний-Новгород» uprdor@udmnn.ru.

– Ежедневно наши мастера обследуют дороги. Если выявляют дефекты, тут же сообщают подрядчикам. Но и те без предписаний стараются провести ямочный ремонт в течение пятидневного срока, как по ГОСТу. Ремонтные работы на дорогах ведутся постоянно, в том числе и в зимнее время, – поясняет пресс-секретарь «Упрдора» Юлия Галкина.