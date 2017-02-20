Владимирская самбистка представит Россию в Сербии

Соревнования прошли в городе Выкса Нижегородской области с 14 по 17 февраля.

На пути к финалу первенства России Анастасия одержала четыре досрочных победы в весовой категории до 68 кг. А в финальной схватке она за 38 секунд победила спортсменку из Самары.

Прошедшие в Выксе соревнования были отборочными для комплектования сборной команды России для участия в первенстве Европы и Мира. Анастасия Хомячкова представит нашу страну на первенстве Мира 2017 года, которое пройдёт в начале октября в Сербии.

Напомним, что Анастасия Хомячкова тренируется под руководством Юрия Сенюкова в Юрьев-Польском детском оздоровительно-образовательном спортивном центре и является мастером спорта.

Фото пресс-службы областной администрации