Пчёлы помогли владимирским овощеводам вырастить новый сорт огурцов

Пока местный урожай продается только в фирменном садовом центре на «пекинке». В конце прошлого года с улиц областного центра вывезли все тонары «Тепличного», на рынках закрылись все его секции. Руководство комбината сообщило, что в целях экономии розничная торговая сеть прекращает работу на зимнее время. Зима заканчивается – с 1 марта предприятие возродит торговлю по городу.

Продажи стартовали с запуска нового сорта огурцов (он уже представлен в центре на «пекинке») – пчёлоопыляемого. Как уверяют специалисты комбината, он содержит больше биологически активных веществ и витаминов, чем огурцы других сортов. Цена, правда, солидная – 210 рублей за кг. В гипермаркетах можно купить огурцы вдвое дешевле, но те импортные, и кто знает, какие пчёлы трудились над их опылением, если вообще трудились?

– Пока ещё урожай небольшой. Продавать только начали. Торгуем также свежим салатом и луком. Томаты поступят в продажу к концу марта, – сообщили нам в садовом центре.

К 1 марта объемы поступления местных огурцов увеличатся, прибавится и другая зелень. Тогда и откроются 11 торговых точек: 10 на владимирских рынках и в уличных тонарах, а ещё один – в Радужном. Вот перечень «весенних» точек:

Рынок «Ополье» – магазин

Н.Дуброва, 36 – тонар

Безыменского, 14 – киоск

Судогодское шоссе, 19 – киоск

Радищева, 7 – киоск

850-летия, 3-5 – тонар

Пр-т Ленина, 11 – отдел в магазине

Западная, 59 – отдел

Суздальский проспект, 7 – киоск

Красноармейская, 43-г – отдел

Фото: http://moya-belarus.ru/wp-content/uploads/2016/03/opylenie.jpg