Институт «Стрелка» послал Камешково на пять шагов

Совершенствование среды российских моногородов будет проводиться на основе концепции «Пять шагов благоустройства повседневности», разработанный институтом «Стрелка». Все пять шагов должны быть реализованы до марта 2018 года. Во Владимирской области господдержку получил моногород Камешково.

Там в рамках концепции «Пять шагов…» в качестве первого шага под девизом «Сегодня в городе: благоустройство самого посещаемого общественного пространства» предусматривается благоустройство городского сквера с созданием «Аллеи славы» на улице Ленина. Запланировано создание в центре сквера временного летнего кинотеатра для досугового времяпрепровождения молодежи.

Вторым шагом (девиз – «Будущее есть») станет создание инфраструктуры досуга молодежи – строительство спортивной площадки в районе улицы Комсомольская площадь, что обусловлено многочисленными обращениями проживающими там камешковцев.

Третьим шагом («Найди прошлое и гордись им») окажется возрождение городских достопримечательностей. Четвертым («В центре внимания – социальный объект») запланировано строительство спортивной площадки на территории камешковской школы № 1 на улице Гоголя. Эта площадка будет представлять собой единый комплекс рукоходов и турников для разновозрастных детей. Ее предполагается использовать на уроках физической культуры, ОБЖ, а также для внеурочной деятельности и для работы отделения патриотического клуба «Юнармия».

Кроме того, намечена реконструкция муниципального образовательного учреждения Детская юношеская спортивная школа на той же улице. В 2017 году там предполагается достройка до сих пор не используемой части здания ДЮСШ, проведение отопления, водоснабжения, водоотведения, а также косметический ремонт. Спортшкола является одним из популярных учреждений города среди подростков и молодежи, занятия в ней проходят до позднего вечера. Ввод фактически второго здания позволит привлечь большее количество детей и молодежи к занятиям спорта.

В качестве пятого шага «Подбери брошенное: активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и территорий» предлагается уборка территории заброшенного городского пруда в центре Камешково на улице Володарского и создание там зоны молодежной отдыха с установкой лавочек и проведением общегородских мероприятий. Возможно, там даже станут устраивать камешковский «День Нептуна».

Фото: http://thewallmagazine.ru/wp-content/uploads/ 2015/08/IMG_5931.jpg