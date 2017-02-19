Уголовное дело за неработающие фары у автомобиля

16 февраля инспектор дорожно-патрульной службы на посту ДПС, расположенном в деревне Сенинские Дворики Ковровского района, остановил транспортное средство марки «ГАЗ-330202» под управлением жителя Москвы. Сотрудник полиции указал на наличие технической неисправности – фары автомобиля не работали, и пригласил автовладельца на пост ДПС для составления протокола об административном правонарушении. Мужчина отказался и попытался дать взятку инспектору ДПС, положив на стол пятисотрублевую купюру.

Сотрудник полиции отказался от денег и предупредил мужчину, что его действия квалифицируются как преступные.

В настоящее время по установленному факту возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине, согласно санкции ст. 291.2 УК РФ, может грозить лишение свободы на срок до одного года.