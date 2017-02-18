No money – no honey

Мёд, проданный доверчивым покупателям, правда, оставался у них, но вот денег за этот продукт они отдавали столько, что последующее его употребление наверняка приносило не радость, а горькие воспоминания.

Как сообщает сайт управления МВД России по Владимирской области, сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Вязниковский» по подозрению в совершении мошеннических действий разыскивается Гасымова Лейла Тавакгюл – 36-летняя уроженка Республики Азербайджан.

Подозреваемая передвигается по Владимирской области, возможно, с лицами цыганской народности, ходит по квартирам и домам пожилых граждан и предлагает мёд на продажу. После продажи меда просит разменять 5000 купюру, но вместо денег отдает билет банка приколов.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении указанного лица, правоохранительные органы просят вас незамедлительно сообщить об этом в МО МВД России «Вязниковский» по телефонам: 8(49233) 3-09-39, 3-09-35, 2-10-16, 2-12-63 или просто «102».

Приметы подозреваемой: на вид 30-40 лет, цыганской внешности, рост 160-165 см., телосложение среднее, волосы темные.