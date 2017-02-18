Больше 130 пожилых и одиноких жителей области обрели семью

Департамент социальной защиты населения подвёл промежуточные итоги реализации региональной программы создания приёмных семей для одиноких пенсионеров. Как сообщает областная администрация, подобные приемные семьи начали появляться в нашей области с 2013 года. Всего за 4 года действия этой программы семейный приют и уход получили 133 одиноких пожилых человека.

Желающие приютить одинокого пожилого человека проходят обязательное обучение в «Школе приемной семьи». С кандидатами общаются социальные работники и психологи. После заключается трехсторонний договор между семьей-помощником, её подопечным и учреждением социального обслуживания.

При этом специалисты комплексных центров социальной защиты населения ежемесячно посещают такие семьи, ведут контроль, оценивают условия проживания подопечного, отношения между ним и приёмной семьёй.

Гражданам, организовавшим приемную семью, помогает и государство – ежемесячно им выплачивается вознаграждение в размере 4520 рублей. Помощнику, оказывающему социальную поддержку инвалиду первой группы, размер вознаграждения составит 5650 рублей. В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении размера вознаграждения.

Кроме того, пенсионер, проживающий в приемной семье, вносит свою лепту в общий бюджет семьи. Сумма определяется при заключении договора, но при этом средства, остающиеся в его личном распоряжении, должны составлять не менее 25 процентов от его ежемесячного дохода.

Фото: http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/DSC_1039.jpg