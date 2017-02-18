Нанесите свалку на карту

Интерактивная карта свалок уже существует. Но на ней во Владимирской области обозначена только одна свалка – в Вязниковском районе. Это при том, что во Владимирской области, по данным учета, ежегодно образуется более полумиллиона тонн твердых коммунальных отходов, из них перерабатывается менее четверти, остальное размещается на 10 внесенных в реестр объектах захоронения. Но несанкционированных свалок гораздо больше. В рамках проекта Народного фронта «Генеральная уборка» эксперты и активисты ОНФ намерены выявлять места несанкционированного складирования отходов и добиваться устранении таких мест.

– Если мы хотим жить в благоприятной экологической обстановке, то всем гражданам необходимо убрать в своем доме, который носит название «Владимирская область». Проект ОНФ «Генеральная уборка» как раз и нацелен на то, чтобы повысить эффективность общественного контроля со стороны граждан и общественных организаций, а наведение экологического порядка стало поистине всенародным делом. Любой пользователь интернета может отметить на информационном ресурсе «Интерактивная карта свалок» незаконную свалку, — пояснила активист Народного фронта Александра Авдонина.