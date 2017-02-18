На ремонт местных дорог выделят 840 млн рублей

Губернатор Светлана Орлова утвердила размер субсидий муниципальным образованиям региона на ремонт автодорог общего пользования местного значения на 2017 год. Между 47 муниципальными образованиями распределено 840,47 млн рублей.

Самые большие субсидии получат Петушинский район (114,9 млн рублей), города Владимир (85 млн рублей), Суздаль (68,2 млн рублей), Ковров (45,9 млн рублей), Александров и Гусь-Хрустальный (35 млн рублей), Кольчугино (30,6 млн рублей), Вязники (30 млн рублей) и посёлок Мстёра (31,8 млн. рублей).

Среди получателей субсидий также значатся посёлки Балакирево, Никологоры, Мелехово, Вольгинский, Городищи и Ставрово.

Областные средства выделяются муниципальным образованиям на условиях софинансирования в соотношении 95 к 5 процентам.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что субсидии были распределены с учётом анализа состояния дорог в территориях области, заявлений органов местного самоуправления, информации из открытых источников и обращений жителей региона. В частности, целый ряд муниципальных образований включён в список в соответствии с поручениями Губернатора, по итогам выездов Светланы Орловой в территории и после проведения ею личных приёмов граждан.

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