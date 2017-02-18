Строители успокаивают жильцов, вдавливая сваи

Они недовольны возведением высотки буквально в двух шагах от их хлипких деревянных домишек. Владимирская компания затеяла строительство двухподъездного 17-этажного дома, и стройплощадка развернулась между старых двухэтажных строений, которые и так имеют минимальную придомовую территорию и стоят рядом с проезжей частью.

– Наша инициативная группа неоднократно обращалась в прокуратуру. Мы хотели запретить строительство, пишем жалобы во все инстанции. Тщетно, – рассказывает жительница дома на Северной, 21 Ирина Семдьянова.

Строительство высотки ведется вполне законно. Более того, с поддержки городских властей. Квартал, ограниченный улицами Фейгина, Крупской, Северной, 1-ой Пионерской входит в программу развития застроенных территорий. В неё внесены кварталы со старым жилищным фондом, не признанным аварийным, где есть свободные места для перспективной многоэтажной застройки.

Продвигая эту программу, власти добиваются двух целей: переселяют граждан из старого фонда и наращивают темпы жилищного строительства. В данном случае новые квартиры за счёт застройщика должны получить ещё и обманутые дольщики: по договору стройкомпании с мэрией от 2015 года, первая предоставит под это дело 22 квартиры.

– С жителями застройщик не встречается. Нам на начальном этапе сказали, что наши дома будут расселять. Но когда и кто – не знаем, – поясняет позицию недовольных жителей Ирина Семдьянова.

На своем сайте застройщик уже продает квартиры в строящемся доме. Квартиры площадью от 28 квадратных метров, цена – от 40 тысяч рублей за квадратный метр.

– Мы всячески идём навстречу жителям. Контролируем процесс стройки. Чтобы не было шума, строители используют технологию вдавливания свай, а не вбивания, как обычно. Это большие временные и финансовые затраты, – защищает застройщика зам. главы администрации города Сергей Сысуев.

Вполне возможно, жители потерпели даже более шумный вариант свайных работ, если бы имели информацию, когда решится их основная проблема – расселение. Но её нет, и в условиях неопределённости люди нервничают, считая, что о них просто-напросто забыли. Говорить надо с людьми – вот о чём забывают чиновники и строители. И пока это происходит, поток жалоб не прекращается.

Кстати говоря, данный квартал на Фейгина-Крупской – не единственный утвержденный в программе развития застроенных территорий. Два проекта – по улицам Северной и Никитской, реализуются с 2014 года. За это время застройщиками расселены жители 4-х домов. Четвертый квартал по улице Ильинской Покатой – на начальной стадии. Под снос идет один дом – №7. На этой территории также планируется многоэтажная застройка.