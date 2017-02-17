К нам едет «Доктор Фактум»!

26 февраля научно-развлекат ельный проект ArtNauka (г. Москва) покажет премьеру детского спектакля — научного шоу-детектива «Доктор Фактум». Это новый формат детских развлечений, собравший в себе все самое интересное: от специально написанной для спектакля истории до виртуальных путешествий и научных опытов!

На время спектакля зал превратится в тайную лабораторию, которую Доктору Фактуму, известному во всем мире ученому-сыщику, придется разделить с нежданными гостями. И это будет не только герои спектакля, но и зрители, которые станут участниками происходящего. Вместе им предстоит распутать, возможно, самое главное дело в карьере Фактума. На помощь придут робот Гиперболус и девочка Оля, без которых, даже несмотря на свою гениальность, Доктор не смог бы решить и половины головоломок. А поучительные истории, которые случаются с героями, расскажут о главных человеческих ценностях и послужат детям подспорьем в будущем!

Уже в фойе гости погрузятся в мир занимательной науки, где множество интерактивных зон настроят на правильный лад и подготовят гостей к основному действию в зрительном зале.

Дети и взрослые узнают, как работают электрические проводники и научатся извлекать клубы дыма из специальных пушек. Перед их глазами простая продуктовая тележка станет реактивной, а 200 литровая стальная бочка — хрупкой. Также гостей ожидает большой азотный залп и водородный взрыв!

Режиссёр спектакля: Евгений Гомоной (Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова)

Художник спектакля: Елена Киркова (Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова)

В спектакле заняты актёры:

Ксения Данилова — актриса Московского театр им. Михаила Булгакова

Андрей Щёткин — актер Московского Губернского театра по руководством Сергея Безрукова.

В 2016 году детский спектакль «Доктор Фактум» стал лауреатом научных фестивалей в Москве, Абу-Даби и Пекине. Возрастная категория 6+

26 Февраля, ОДКиИ – Областной Дворец Культуры и Искусства, ул. Диктора Левитана, 4, Владимир

Начало 12.00, Продолжительност ь спектакля 1 час 20 минут. Цена билета: от 400 до 900 рублей!

Билеты можно приобрести в кассе ОДКиИ

Телефон для справок: 8 (4922) 54-38-88

Бесплатная доставка билетов:

8 (905) 140-80-10

8 (910) 779-45-10

Видео можно посмотреть здесь. Узнать подробнее о розыгрышах билетов, которые организаторы регулярно проводят совместно с партнерами, а также о самом шоу вы можете на официальной странице Вконтакте и на официальном сайте.