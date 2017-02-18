Весна приходит во Владимир досрочно, но с дождем

Уже с сегодняшнего дня ртутный столбик начнет подниматься выше нулевой отметки. Всю неделю температура воздуха будет держаться на уровне от 0 до +2 градусов, к следующей субботе синоптики обещают максимальное потепление – до +4 градусов. Правда, в полной мере насладиться потеплением не выйдет: всю неделю во Владимире ожидается пасмурная погода и осадки в диапазоне от дождя до мокрого снега. Ночи при этом останутся достаточно холодными: до 10 градусов мороза, которые ожидаются в четверг.

Кстати, среднесуточная температура воздуха в феврале во Владимире – 11 градусов мороза. Самыми холодными в этом отношении были 50-е: 7 февраля 1956 года был поставлен «минусовой» февральский рекорд: -36,1 градус. К слову, 18 февраля 1954 года температура воздуха достигла отметки 28,9 градусов мороза.

Но и обещанное тепло в этом плане аномальным не назовешь. Самый теплый февраль был в 1989 году: в конце месяца температура поднялась до 9,5 градусов тепла. 18 февраля 2002 года воздух прогрелся до +3,2 градусов.

Фото: https://vprazdniki.com/wp-content/uploads/2015/11/

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