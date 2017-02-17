Вместо светофора на Лыбеди сделают воздушный мост

На днях городские власти заявили, что на строящейся магистрали не будет светофоров. Дабы не снижать интенсивность движения по новой трассе, решено в местах съездов обустроить нерегулируемые пешеходные переходы.

Но уже сегодня владимирская мэрия разместила на своем сайте очередной проект для общественного обсуждения. Жителям предлагается проголосовать за строительство в черте магистрали пешеходного моста.

Предполагается, что он соединит улицу Луначарского со Спортивным переулком. Мост построят над привычным для горожан пешеходным тротуаром, который был проложен через русло бывшей реки Лыбедь, а теперь перекопан в связи со строительством Лыбедской магистрали.

На месте бывшего тротуара подрядчиком сделана песочная насыпь. По ней ходят все, кто направляется в СДЮШОР по гимнастике, школу № 14 , а также на стадион «Лыбедь». Проектировщики просчитали, что длиной пешеходный мост будет 125 метров. Его планируют установить на железобетонных опорах, предусмотрен стеклянный навес.

Жители могут выразить свое мнение на сайте, проголосовав за или против пешеходного моста или написать отдельное обращение по электронному адресу remdor@vladimir-city.ru.

Кстати, ранее мэрия уже запускала голосование по другому пешеходному мосту. Подвесную конструкцию хотели сделать в районе пешеходной улицы Георгиевской. За проект проголосовали 5 948 человек, против – 1 117.