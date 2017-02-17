Откуда берутся сильные музыканты и завидные женихи

Поздний вечер. В музыкальной школе №1, что рядом с Областным дворцом культуры, большинство окон темные. Педагоги и ученики разошлись по делам, по домам. И только из одного окна бьет свет. Несмотря на позднее время, Валерий Павлович Покрышкин продолжает урок игры на баяне.

– Сейчас дети очень загружены. Бывает, не успевают прийти в свой назначенный час, просят перенести урок на свободное вечернее время. Я не отказываюсь, – рассказывает Валерий Павлович. – Главное, чтобы не исчезло желание заниматься музыкой.

Желание и трудолюбие – основное условие успешной учебы в музыкальной школе, считает педагог. Баян, впрочем, как и любой другой музыкальный инструмент, требует каждодневного труда, вне зависимости от каникул и праздников. А трудолюбие у сегодняшних детей в дефиците.

Валерий Павлович Покрышкин преподает игру на баяне и аккордеоне уже 47 год. И все это время в музыкальной школе №1, которая в семидесятые годы располагалась недалеко от Золотых ворот, а затем переехала в новое здание областного дворца культуры. Перед ним прошли сотни детей и родителей: способных и не очень, прилежных и ленивых, имеющих возможность купить хороший инструмент и плачущие от того, что старенький баян развалился, а другого нет и не будет.

– Обучение игре на музыкальных инструментах с каждым годом становится всё более затратным для семьи занятием, – вздыхает Валерий Павлович. – И раньше инструменты были не дешевы, но можно было найти подержанный баян или аккордеон для ребенка. Сейчас с этим сложнее. А новый инструмент хорошего качества для подростка стоит 300-400 тысяч рублей. Непосильная цена для очень многих.

И все же, несмотря на проблемы, к Валерию Павловичу каждый год приходят новые ученики. Кого-то приводят родители, кто-то вдохновляется выступлением группы «Баян Микс».

– Музыкальное образование в любом случае приносит пользу, – убежден педагог. – Оно расширяет кругозор ребенка, развивает музыкальный слух, учит каждодневному труду. Дополнительная занятость отваживает детей от чрезмерного увлечения компьютером или от плохой компании. Только ради этого родителям стоит задуматься о музыкальной школе.

Развернуть баян во всю ширину – на это требуются усилия. Поэтому популярность баянистов и аккордеонистов среди девушек всегда базировалась не только на их музыкальности, но и привлекательном внешнем виде. Развитый плечевой пояс у них не хуже, чем у спортсменов.

Это хорошо видно и в детских коллективах. Кроме индивидуальных занятий вот уже 44 год Валерий Павлович Покрышкин руководит оркестром баянистов и аккордеонистов. Раньше туда брали самых способных и физически крепких, сейчас отбор более лояльный.

– Пусть мы будем исполнять не самые сложные пьесы, зато в оркестре смогут играть дети разных возрастов, – считает Валерий Павлович.

Несмотря на разнородный состав в оркестре, вот уже многие годы коллектив получает награды победителей во всех конкурсах, в которых участвует.

– Я люблю детей и люблю музыку, – признаётся Валерий Павлович. – Иногда самому не верится, что совсем скоро можно будет отмечать полувековой юбилей профессиональной деятельности. Дети у меня большие, растут внуки. Может быть, они когда-то примут эстафету моей музыкальной деятельности.

Вечер. Вахтер музыкальной школы посматривает на часы – пора закрывать здание. А из кабинета Валерия Павловича доносятся звуки вальса Свиридова. Маленький мальчик играет с вдохновением, а вдохновение разве можно прервать?