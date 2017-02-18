Владимирцев научат разбираться в сплетнях и сыре

Первым гостем «Научных встреч», организованных владимирским информационным центром по атомной энергетике, станет Антон Тихонов, научный директор биотехнологической компании Organic Vaccines, кандидат биологических наук. В понедельник, 27 февраля, он расскажет студентам о том, как можно редактировать геном человека, и можно ли за счет этого победить наследственные заболевания. Встреча состоится в главном корпусе ВлГУ в 14-00. 28 февраля он же прочитает старшеклассникам школы №25 лекцию о том, как работает индустрия лекарств – от получения препарата в лаборатории до его попадания в аптеку.

Вечером во вторник, 28 февраля, любителей интеллектуального досуга ждет научно-популярное ток-шоу «Наука.Вкусно». В кафе «Абажур» владимирцы узнают, в чем секрет вкуса сыра, что может рассказать о сыре микробиолог и как превратить сырную тарелку в произведение искусства. Шоу начинается в 18-00, присоединиться к зрителям – и спросить участников, к примеру, можно ли найти хороший сыр за 300 рублей\кг, могут все желающие. Обещают также дегустацию владимирских сыров.

В среду, 1 марта, Анастасия Россинская, ведущий научный сотрудник Лаборатории социокультурных образовательных практик Института системных проектов ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», кандидат педагогических наук, расскажет педагогам о том, как делать интересные уроки с помощью… квестов. Днем с 15-00 до 17-00 в некафе «Свободное пространство» состоится атомный квест «В поисках энергии», а вечером с 18-00 все желающие в семейном клубе «Гагарин» смогут научиться самостоятельно конструировать квесты.

2 марта Владимир посетит чемпион мира по спортивному «Что? Где? Когда?», кандидат исторических наук Михаил Левандовский. Михаил станет ведущим V областного интеллектуального турнира по спортивному «Что? Где? Когда?», который ИЦАЭ Владимира организует совместно с департаментом образования администрации Владимирской области. Турнир пройдет во Владимирском экономико-технологическом колледже, начало в 11.00. Также Михаил Левандовский выступит с лекцией перед студентами Владимирского государственного университета. Он обещает рассказать про скорость распространения слухов и прочие вещи, которые можно рассчитать с помощью математики. Чтобы послушать умного человека, придется прийти в главный корпус ВлГУ к первой паре – 8-30.

3 марта будет посвящено наукоемким технологиям в атомной отрасли и других высокотехнологичных сферах. Руслан Алиев, научный сотрудник ВНИИНМ имени А.А. Бочвара расскажет студентам и школьникам о сверхпроводниках (это, помимо всего прочего, поезда на магнитной подушке и другие современные технологии). В 17-00 в ИЦАЭ Руслан Алиев проведет для школьников игру «Атомные гипотезы» на развитие логического мышления, командной работы, подбора аргументации и навыка публичных выступлений.

Научные встречи «Сделано у нас» впервые прошли во Владимире в ноябре 2016 года. Лекции и научно-популярные