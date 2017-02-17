В обстрелянной муромской школе не работали видеокамеры

В конце января в Муроме неизвестные повредили стекла в городской школе №13. И хотя окна школы попадают в поле видимости видеокамер, установить злоумышленников не удалось: как выяснилось в ходе проведения прокурорской проверки, в тот день система видеонаблюдения не функционировала.

Всего в школе установлено 16 видеокамер, 10 из которых находятся в нерабочем состоянии. В прокуратуре отмечают: данный факт является нарушением антитеррористического законодательства.

В связи с этим, по результатам проверки начальнику управления образования администрации округа Муром внесено представление. В Муромский городской суд направлено исковое заявление к образовательному учреждению с требованием привести систему видеонаблюдения в рабочее состояние.

Напомним, что это не первый случай, когда от рук неизвестных страдает имущество общеобразовательных учреждений. 8 февраля во время тихого часа неизвестными были обстреляны окна группы продлённого дня школы № 12.

К счастью, никто не пострадал. В это время ученики второго класса засыпали, а свидетелем происходящего стала их педагог. О случившемся было незамедлительно сообщено в полицию.

Что послужило причиной возникновения сколов на окнах: брошенный камень или выстрелы из пневматического оружия, пока не сообщается. По данному факту проводится проверка.

Фото: http://pravda32.ru/proisshestviya/23-football/