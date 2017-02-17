У владимирских перевозчиков каждый шаг будет записан

По статистике ГИБДД, во Владимире каждое девятое ДТП происходит с участием автобусов или троллейбусов. В 2016-м с участием транспорта «АДМ» зарегистрировано 21 ДТП, при этом в трёх авариях виноваты водители автобусов. На втором месте по аварийности – троллейбусное предприятие «Владимирпассажиртранс»: 14 происшествий, в половине случаев виноват перевозчик. Замыкает тройку «лидеров» по аварийности компания «Виктория», чьи автобусы попали в 5 ДТП, причём в четырех случаях вина лежит на водителях этого предприятия. Эти цифры были озвучены на городской комиссии по безопасности дорожного движения. Компания «БигАвтоТранс» в список проштрафившихся не попала.

Вследствие ДТП зачастую страдают и те, кто находятся в салонах автобусов и троллейбусов, «согласно купленным билетам».

– В 2016 году зафиксировано 45 случаев травмирования пассажиров, – сообщил начальник городского отдела ГИБДД Сергей Савицкий.

Владимирская мэрия и ГИБДД решили, что нужно усилить контроль водителей, да и в целом ситуации, касающейся перевозок. Причём контроль имеется в виду визуальный: на всём общественном транспорте областного центра следует установить видеорегистраторы. На лобовом стекле – для фиксации событий на дороге, и в салоне – чтобы оценивать происходящее «внутри»: пассажиры ведь тоже разные бывают.

Некоторые перевозчики уже готовы к новациям. Дисциплинированный «БигАвтоТранс» видеорегистраторы давно установил.

– У нас ими оборудовано 90% автобусов, – рассказал начальник службы эксплуатации «БигАвтоТранс» Юрий Желдыбин. – И нам они уже не раз пригодились при разборе дорожных ситуаций. Отдельные камеры в салоне автобусов – тоже нужная вещь. Хулиганов много, да и для полной информации о ДТП данные с них пригодятся.

Но это дополнительное техническое устройство на автобус. Механикам придётся постоянно следить за работой видеорегистраторов, потому что если они выйдут из строя, неисправным становится весь автобус. И его вообще не пускают на линию.

Компания «АДМ» решила закупить видеорегистраторы централизованно. Во втором квартале 2017 года ими будет оборудован весь автопарк.