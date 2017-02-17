Здоровье владимирцев удачно конвертируется в рубли

Практически все из 204 городских спортивных залов работают платно, в том числе и муниципальные. И это радует чиновников, потому что пополняется городской бюджет.

На заседании комитета по образованию и спорта депутаты обсуждали годовые успехи спортивного ведомства. Начальник управления физкультуры и спорта Олег Медведев особо подчеркнул многообразие и разнообразие 602 спортивных сооружений: 5 стадионов, 308 спортивных и тренажерных площадок, 204 спортивных зала, 20 плавательных бассейнов. При желании можно заниматься 63 видами спорта. Согласно позитивной статистики ведомства, в городе регулярно занимаются физкультурой и спортом 118,3 тысяч человек. И едва ли не половина платит за это деньги.

– На стадионе «Торпедо» большим успехом пользуется тренажерный зал. На полгода выкуплено десятки абонементов, – бодро сообщил Олег Медведев.

А бассейн на муниципальном стадионе «Лыбедь» вообще функционирует только на платной основе. Как, впрочем, и каток. В прошлом году каток посетили 5690 владимирцев. И со всех взяли за билет. То, что муниципальные спортивные учреждения сами зарабатывают на свое содержание, никого из депутатов не удивило. Олег Медведев, конечно, добавил, что муниципальное задание на бесплатные занятия везде выполняется на 100%. Но его размеры и бюджетные траты не озвучил. Хотя на примере того же городского центра здоровья можно понять, что сравнение идет не в пользу горожан. Так, в школе плавания на базе центра здоровья в прошлом году занималось 504 человека. Платные группы здоровья в бассейне посещали 593 человека. Всего услугами городского центра здоровья бесплатно воспользовались 1158 человек, а платно – 1230 человек.

Главное, бюджет исправно пополняется. Депутаты горсовета восхитились такими показателями. И никого не смутило, что вопрос доступности спортивных секций и залов вообще теряет свою актуальность. Единственное, что их заинтересовало, как принимает юных спортсменов ледовый дворец «Полярис». Главный городской спортсмен Олег Медведев сообщил, что частник сохранил прошлогодние цены и сдает в аренду лед для фигуристов и хоккеистов на старых условиях. Хотя, добавил начальник управления, желание повысить тарифы у него было, но администрация настояла на своем. Напомним, что годовая аренда льда обходится бюджету в 13 млн рублей. И это только половина затрат, остальное ложится на плечи родителей. Но депутаты опять же промолчали на этот счет.