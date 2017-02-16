Гороховчанин искромсал спину обидчика маникюрными ножницами

Конфликт молодых людей случился еще в новогоднюю ночь,- сообщает региональный Следком. Подозреваемый – несовершеннолетний парень – со своей девушкой пришел в гости, чтобы встретить наступление 2017-го. Но вскоре застолье переросло в ссору, и 22-летний хозяин дома оскорбил подругу гостя и даже ударил её.

Не желая оставаться далее в компании, парень позвонил отцу и попросил забрать его и девушку из гостей.

После инцидента гости стали расходиться, около дома 22-летний молодой человек продолжал «задираться», отец несовершеннолетнего сделал ему замечание, но парень словесно продолжал провоцировать ситуацию.

В нервозном состоянии несовершеннолетний нанес множественные удары маникюрными ножницами в область спины 22-летнего парня.

Эксперты оценили причиненный его здоровью вред, как тяжкий. Потерпевший довольно долго находился на лечении в стационаре.

Сообщается, что несовершеннолетний воспитывается в полной благополучной семье, ранее не замечен в деструктивном поведении. Вину в содеянном молодой человек осознал и раскаялся. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. За ним установлен контроль органов системы профилактики.

А вот ранее судимый и привлекавшийся к административной ответственности потерпевший почему-то скрывается от следствия.