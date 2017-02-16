На прививки бродячим животным потратят 3 миллиона рублей

Владимирская мэрия выставила на электронной площадке госзакупок контракт на отлов, временное содержание безнадзорных животных в приюте и утилизацию трупов животных. Стоимость работ – 2,9 млн рублей.

Заказанные услуги необходимо выполнить к 30 июня текущего года. Несмотря на то, что аукцион состоится только 6 марта, ветеринары центра «Атлант» уже вовсю работают. Согласно контракту, подрядчик обязан поймать минимум 367 бродяжек, то есть в среднем по две особи ежедневно. Всех их необходимо поставить на карантин, провести клинический осмотр и вакцинировать.

Из пойманных зверюшек 141 планируют кастрировать, а 186 – стерилизовать. Дальше после передержки все собаки и кошки будут возвращены на улицу – никого усыплять не собираются. Исключение составляют только бешеные и безнадёжно больные звери.

Напомним: в 2016 году на отлов и содержание безнадзорных животных во Владимире запланировано израсходовать 8 млн рублей, из них больше 6 млн – это областные средства.

Фото: http://yasobe.ru/images/uploaded/ 3649dda9292329105d6886bca71b61c3.jpg